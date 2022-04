Vettel vor Rückkehr: Wie «zu spät zur Schule kommen»

Melbourne (dpa)

Sebastian Vettel fühlt sich vor seinem verspäteten Einstieg in die Formel-1-Saison, als würde er «zu spät zur Schule kommen». Das sagte der viermalige Weltmeister in einer Mitteilung seines Aston-Martin-Rennstalls vor dem Großen Preis von Australien in Melbourne.

Von dpa