Vettel zu seiner Zukunft: «Gibt auch andere Dinge»

«Die Wahrheit ist, dass die nächsten Rennen, die nächsten Wochen und Monate den Ausschlag geben werden, wie es weitergeht. Beim jüngsten Rennen in Imola hat es geregnet und uns irgendwo mit vorne hinein gespült und wir konnten davon profitieren», sagte der viermalige Weltmeister der ARD-«Sportschau» im Interview. «Das wird nicht jedes Wochenende der Fall sein und ich glaube, unser "Normal" liegt eher am Ende des Feldes. Das ist hart, weil das ist nicht mein Ansatz und nicht mein Ziel.»

Vettel (34) hatte zuletzt beim Grand Prix der Emilia Romagna in Imola als Achter die ersten Punkte für Aston Martin in diesem Jahr eingefahren. «Es muss natürlich erkennbar sein, dass es in die richtige Richtung geht. Es sollte spürbar sein, dass das Auto sich verbessert und dass ich auch sehe, dass das Team vorankommt», sagte Vettel. «Die Formel 1 ist das, was ich die vergangenen Jahre und mein ganzes Leben lang in gewisser Weise gemacht habe. Aber es gibt auch andere Dinge.»

Vettel fährt nach dem Abschied von Ferrari in seiner zweiten Saison für das englische Werksteam Aston Martin. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Hesse bei Red Bull, wo er viermal Weltmeister wurde. Sein Vertrag bei Aston Martin läuft Ende dieses Jahres aus.