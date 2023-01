1. FC Köln bindet Florian Kainz bis 2025

Wie der Verein mitteilte, erhält der offensive Mittelfeldspieler, der vor vier Jahren von Werder Bremen in die Domstadt gewechselt war, ein neues Arbeitspapier bis 2025.

«Seit seiner Verpflichtung vor exakt vier Jahren hat er sich stetig weiterentwickelt und ist heute auch neben dem Platz einer unserer Führungsspieler, der sich zu 100 Prozent mit dem FC und unserem Weg identifiziert», kommentierte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Der österreichische Nationalspieler ist in dieser Saison mit vier Toren und fünf Vorlagen in 14 Bundesligaeinsätzen bester Scorer der Kölner. «Ich bin von der Art und Weise unseres Fußballs überzeugt», sagte Kainz. Er glaube fest daran, auch in den nächsten Jahren mit dem FC erfolgreich in der Bundesliga zu spielen.