33. Spieltag nicht zeitgleich: Änderung wegen TV-Vermarktung

Der vorletzte Spieltag in der Bundesliga derart entzerrt? Nicht alle Spiele wie zum Schluss zeitgleich? Viele Fans wundern sich, dass sich der 33. Spieltag an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag streckt.

Die Regelung - auch für die 2. Liga - hatte die Deutsche Fußball Liga bereits 2020 bei der Ausschreibung der neuen Medienrechte für die Spielzeiten 2021/2022 bis 2024/2025 verkündet.

Grund ist die TV-Vermarktung: Mehr Sendetermine durch unterschiedliche zeitliche Ansetzungen bringen mehr Geld ein. Die Gefahr einer möglichen Manipulation von Spielergebnissen wäre am letzten Spieltag am größten, wenn bei verschiedenen Anstoßzeiten die Tabellenkonstellation für manche Teams vorab bekannt wären. Bereits in der vergangenen Saison, deren Zeitplan durch die Coronavirus-Pandemie beeinflusst war, hatten zwei Partien des 33. Spieltags am Sonntag stattgefunden.

Durch die Änderung erhält der FC Bayern in seinem letzten Heimspiel die Meisterschale diesmal sonntags: Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen überreicht sie den Münchnern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei der Partie gegen den VfB Stuttgart.