Augsburgs Dorsch träumt von Nationalmannschaft: Tür nicht zu

«Ich weiß, dass da keine Tür zu ist», sagte der 24 Jahre alte Fußballer in einem Interview dem «Kicker». Gleichzeitig sei dem U21-Europameister bewusst, dass auf seiner Position «Anton Stach (FSV Mainz 05) und andere Jungs gerade die Nase vorn haben».

Für die kommende Bundesliga-Saison hat sich Dorsch daher als Ziel gesetzt, auf dem Feld stärker auf sich aufmerksam zu machen. «Ich will torgefährlicher werden und an Toraktionen beteiligt sein, will häufiger in die Position kommen, auch mal abzuschließen oder den entscheidenden Pass zu spielen», sagte der Oberfranke. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Dorsch in 30 Bundesliga-Einsätzen ein Tor erzielt.