Baumgart-Zukunft in Köln: «Klar, dass ich hierbleiben will»

«Wir sind im Austausch, und es gibt keinen Zeitdruck. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Es ist klar, dass ich hierbleiben will», sagte der 50-Jährige dem TV-Sender Bild. Anfragen von anderen Clubs habe er auch nicht, erklärte Baumgart. «Dazu sind meine Aussagen doch zu deutlich».

Die Chance auf die Teilnahme am internationalen Geschäft mit dem 1. Köln will er mit seiner Mannschaft nach dem 3:1-Erfolg im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach weiterhin nutzen. «Ist doch klar, dass du dieses Ziel nicht aus den Augen verlierst», sagte der FC-Coach. Dennoch dürfe man nicht zu euphorisch werden.

«Wir wissen nicht, was im Sommer passiert. Wir wecken auch Begehrlichkeiten, was Spieler angeht. Es könnte einen Umbruch geben. Wir sind auch finanziell nicht in der besten Situation. Wir müssen uns in der Bundesliga weiter stabilisieren», erklärte der Kölner Coach.