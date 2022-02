Bayern-Spieler in anonymen Schreiben mit dem Tode bedroht

«Wir ermitteln wegen des Verdachts der Bedrohung und der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.» Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht.

Dem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge ist das Schreiben bereits am 12. Januar beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli eingegangen und von den Kiezkickern der Polizei übergeben worden. In dem Brief würden die Bayern-Spieler Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Serge Gnabry genannt. Laut «Bild» soll der Brief mit «Rettet die Liga, rettet den Fußballsport. Feuer und Tod den dreckigen Bayernschweinen» überschrieben sein. Der FC Bayern wollte sich auf Anfrage nicht zu der Angelegenheit äußern.