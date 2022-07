Bensebaini nicht im Gladbach-Trainingslager

Rottach-Egern (dpa)

Fußballprofi Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach muss auf die Teilnahme am Trainingslager des Clubs in Rottach-Egern am Tegernsee verzichten. Der Algerier wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Club mitteilte.

Von dpa