«Bild»: Schlotterbeck gibt Dortmund Wechsel-Zusage

Der in dieser Saison starke 22 Jahre alte Verteidiger wäre nach Niklas Süle, der im Sommer vom FC Bayern München zum aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga wechselt, der nächste prominente Abwehr-Neuzugang des Revierclubs. Laut «Bild» soll für Schlotterbeck eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro fällig werden.

Schlotterbeck hatte am 26. März beim 2:0 gegen Israel sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben. Für Freiburg stand er in dieser Spielzeit in 28 Liga-Partien in der Startelf und erzielte vier Tore.