Blamage in Liverpool: Manchester United will «darüber reden»

«Unprofessionell», «blamabel», «peinlich»: Nach der 0:7-Rekordniederlage von Manchester United in der Premier League beim FC Liverpool haderten Trainer Erik ten Hag und seine Spieler vor allem mit ihrem Auftritt in den zweiten 45 Minuten.

«Die zweiten Halbzeit war unprofessionell. Wir haben nicht als Mannschaft gespielt», zürnte der Niederländer auf der Pressekonferenz und kündigte eine intensive Aufarbeitung an. «Das darf nicht passieren und wir müssen darüber reden.»

Am Sonntagabend kassierte das zuvor in elf Spielen ungeschlagene Team in der englischen Fußball-Meisterschaft gegen Jürgen Klopps Liverpool die höchste Pleite - durch sechs Gegentore in der zweiten Halbzeit. Er sei verärgert und überrascht, weil seine Mannschaft nichts von der bisherigen Siegermentalität auf den Platz gebracht habe, sagte ten Hag. «Es war die ganze Mannschaft, man hat gesehen, wie elf Einzelspieler den Kopf verloren haben. Das ist unprofessionell, das ist nicht Manchester United», wetterte der Coach.

Shaw entschuldigt sich

Innenverteidiger Luke Shaw nannte den Auftritt seines Teams «inakzeptabel» und «peinlich». «Die Leistung war eine Blamage. Auf dem Platz habe ich mich für uns Spieler geschämt, für die Fans, die uns unterstützt haben und die zu Hause zuschauen», sagte der Nationalspieler. Er könne sich für die zweite Halbzeit nur entschuldigen. «Es war vollkommen inakzeptabel. Wir haben keine Persönlichkeit und keine Mentalität gezeigt», gab er zu und kündigte ebenfalls eine schonungslose Aufarbeitung «über das Spiel und was schiefgelaufen ist» an.

Am Donnerstag steht für Manchester United in der Europa League das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Betis Sevilla an. Dann will der Tabellendritte anders auftreten. «Wir können nicht zulassen, dass ein einziges Ergebnis unsere ganze Saison entgleisen lässt, denn ich denke, wir sind in einer wirklich guten Position, und ich denke, dass dies eine weitere Hürde ist, die wir überwinden müssen, und wir, als Team, werden das überwinden, und ich denke, wir werden am Donnerstagabend positiv zurückkommen. Da bin ich mir sicher», kündigte Shaw an. Davon ist auch ten Hag überzeugt: «Wir werden uns erholen. Diese Mannschaft ist stark genug, um sich neu zu formieren, und wir werden wieder auf die Beine kommen.»