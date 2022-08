Boujellab hofft auf Schalke-Rückkehr: «Liebe den Verein»

«Seit meinem Abschied vor einem Jahr ist es mein größtes Ziel, zu Schalke zurückzukehren. Ich liebe den Verein und würde am liebsten mein restliches Leben bei Schalke verbringen», sagte der Mittelfeldspieler den Internetportalen «Spox» und «Goal». Der in Hagen geborene ehemalige marokkanische Nationalspieler steht beim Fußball-Bundesligisten bis 2023 unter Vertrag und ist nach seiner Suspendierung als Leihspieler des FC Ingolstadt derzeit an den finnischen Club HJK Helsinki verliehen.

Bei aller Wertschätzung für den FC Schalke 04 denkt der 23 Jahre alte Boujellab jedoch ungern an den April 2021 zurück, als Spieler und Angestellte nach dem besiegelten Bundesliga-Abstieg von Fans attackiert worden waren. «Ich bin sehr dankbar, dass ich zu der Zeit verletzt und nicht dabei war. Am nächsten Tag haben wir in der Kabine lange darüber gesprochen. Alle hatten unglaublich Angst davor, was noch passieren könnte. Man hat gemerkt, dass diese Erlebnisse nicht spurlos an einem vorbeigehen. Wir hatten jedoch einen sehr guten Psychologen, der uns geholfen hat.»