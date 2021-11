Bravo und Sertdemir: Jugend forscht bei Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hat bei Hertha BSC gleich zwei Youngstern einen Eintrag in die Liste der jüngsten Bundesligaspieler ermöglicht.

Der Spanier Iker Bravo wurde beim 1:1 in der 79. Minute im Alter von 16 Jahren, 9 Monaten und 25 Tagen eingewechselt und war damit nach Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag beim Debüt) der zweitjüngste eingesetzte Spieler in der Bundesliga - bis zur 86. Minute. Dann kam nämlich Zidan Sertdemir in die Partie, der Däne ist noch 22 Tage jünger als Bravo.