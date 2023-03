BVB reist mit Torhüter Kobel nach London

Borussia Dortmund hat die Reise zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) beim FC Chelsea mit Gregor Kobel angetreten.

Der zuletzt hochgelobte Stammtorhüter war beim Abflug der Mannschaft vom Dortmunder Flughafen nach London mit an Bord. Er hatte wenige Minuten vor der Partie gegen RB Leipzig (2:1) über Muskelprobleme im Oberschenkel geklagt und war kurzfristig ausgefallen. «Aber wir wissen noch nicht, ob er morgen spielen kann», erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Wie schon gegen Leipzig könnte sonst Ersatzkeeper Alexander Meyer wieder das Tor hüten.

Neben Kobel ist auch der zuletzt angeschlagene Stürmer Donyell Malen dabei. Auf Karim Adeyemi muss Trainer Edin Terzic nach dessen Muskelfaserriss allerdings noch verzichten. Der Nationalspieler hatte im Hinspiel vor drei Wochen gegen das englische Starensemble für den 1:0-Siegtreffer der Borussia gesorgt. Kehl rechnet sich gute Chancen auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der Königsklasse seit der Saison 2020/21 aus: «Für Borussia Dortmund wäre es großartig, mal wieder in einem Viertelfinale der Champions League zu stehen und ein Ausrufezeichen in Europa zu setzen», sagte der Sportdirektor.