DFB-Frauen mit «voller Vorfreude» ins zweite Spiel gegen USA

Testspiel in New York

«Wir werden wieder versuchen, der USA alles abzuverlangen und andersrum wird das genauso sein», sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der Partie am Sonntag (23.05 Uhr MEZ, ARD-Livestream) in der 25.000 Zuschauer fassenden Red Bull Arena in Harrison bei New York. Die Vize-Europameisterinnen hatten am Donnerstag in Fort Lauderdale das erste Duell dank eines späten Tores von Paulina Krumbiegel mit 2:1 gewonnen.

«Ich denke, dass noch mal viele Zuschauer kommen werden. Wir haben mitbekommen, dass viele das erste Spiel von uns gesehen haben und voller Respekt sind», sagte Voss-Tecklenburg. Die 54-Jährige wird die Breite ihres 26er Kaders nutzen: «Jetzt gilt es, gerade auch die Spielerinnen reinzubringen, die noch nicht von Anfang an gespielt haben.»

Vorfreude auf Spiel in New York

Offen ist, ob die Ersatztorhüterinnen Almuth Schult (Angel City FC) oder Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) eine Einsatzchance anstelle von Stammkeeperin Merle Frohms (VfL Wolfsburg) erhalten. Ihr Debüt in der DFB-Auswahl geben könnten Melissa Kössler von der TSG 1899 Hoffenheim und Janina Minge vom SC Freiburg.

«Es ist natürlich auch etwas Besonderes, hier in New York zu spielen. Von daher gilt nun voller Fokus und volle Vorfreude auf das zweite Spiel gegen die USA», betonte die Bundestrainerin. Die beiden Begegnungen dienen schon als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland. Dort trifft Deutschland in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.