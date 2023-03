Drittligist Meppen verpflichtet Trainer-Routinier Middendorp

Fix! ✍️ - Ernst Middendorp neuer SVM-Cheftrainer



Neuer Cheftrainer wird Ernst #Middendorp. Er trainierte zuletzt in der ersten Liga Südafrikas den Swallows FC (Johannesburg). Seinen dort bis zum Sommer 2026 datierten Vertrag hat er aufgelöst.



Middendorp trainierte zwischen 1987 und 2007 in drei verschiedenen Phasen Armina Bielefeld. Während seiner zweiten Amtsperiode führte er die Arminia von der Regionalliga in die Bundesliga. Neben deutschen Vereinen wie Rot-Weiß Essen, KFC Uerdingen, FC Augsburg und dem VfL Bochum war er bei vielen ausländischen Clubs unter anderem in China, Iran, Südafrika und Ghana tätig.

Nach einer langen sportlichen Krise hatte sich der Tabellenletzte am Samstag von Trainer Stefan Krämer getrennt. Die Verantwortlichen zogen damit die Konsequenzen aus der Niederlage beim 2:3 (0:1) im Kellerduell gegen den Halleschen FC.