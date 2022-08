Ehizibue wechselt von Köln nach Udinese

Nachdem der Club aus der italienischen Serie A am Montag kurz vor Mitternacht den Vollzug gemeldet hatte, bestätigte am Dienstagmorgen auch der FC den Wechsel. «Danke für deinen Einsatz, deine positive Art, gute Laune und dafür, dass du dich immer in den Dienst des Clubs gestellt hast», schrieb der Club bei Twitter: «Wir werden dich vermissen, Easy!»

Nach Angaben der Italiener erhält der in München geborene Niederländer mit nigerianischen Wurzeln einen Vertrag bis Mitte 2026 mit Option. Medienberichten zufolge soll der Bundesligist rund 1,5 Millionen Euro als Ablöse erhalten und damit annähernd die zwei Millionen, die die Kölner 2019 an PEC Zwolle bezahlten. Insgesamt absolvierte Ehizibue für Köln 76 Pflichtspiele.