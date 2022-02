Eintracht Frankfurt holt Bayern-Talent Wenig

«Mit Marcel Wenig gewinnen wir ein großes deutsches Mittelfeldtalent hinzu. Beim FC Bayern München genoss er in den vergangenen fünf Jahren eine Ausbildung auf höchstem Niveau und wir möchten diese weiter vorantreiben», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Wenig absolvierte im vergangenen Sommer Teile der Sommervorbereitung des deutschen Rekordmeisters und sammelte in den Testspielen der Bayern gegen Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach erste Erfahrungen im Profibereich. In der laufenden Spielzeit kam er in der U19 und U23 der Münchner zum Einsatz. «In seinem Alter steht Marcel natürlich erst am Anfang seiner Entwicklung im Männerbereich, weshalb wir ihn behutsam aufbauen werden», sagte Krösche.