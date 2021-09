Ex-Nationalspieler Sidney Sam beendet Karriere

Per Instagram berichtete der 33-Jährige am Montag von seiner Teilnahme an einer Sportmanagement-Weiterbildung der Universität St. Gallen und dem dabei erzielten erfolgreichen Abschluss.

«Nun beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt. Ich kann sagen, dass ich während meiner Fußballkarriere viele großartige Menschen kennenlernen durfte. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, meine aktive Karriere, die natürlich Höhen und Tiefen hatte, zu beenden», erklärte Sam. Er freue sich nun auf die «Karriere nach der Karriere».

Offensivspieler Sam hatte insgesamt 122 Bundesliga-Partien für den Hamburger SV, Bayer Leverkusen, Schalke 04 und Darmstadt 98 absolviert und war bis 2019 beim damaligen Zweitligisten VfL Bochum aktiv. Zudem kam er 2013 in fünf Länderspielen für die deutsche A-Nationalmannschaft zum Einsatz, darunter auch zwei Qualifikationsspiele für die WM 2014, bei der das DFB-Team den Titel holte.