Extra-Strafe für Bensebaini: Ein Spiel mehr und Geldbuße

Zudem wurde der Algerier mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch nach einer Entscheidung des Sportgerichts mit. Damit fehlt Bensebaini nicht nur am Samstag bei RB Leipzg, sondern zudem auch am 17. März gegen Werder Bremen.

Die umstrittene Gelb-Rote Karte sowie insbesondere Bensebainis Verhalten danach hatten zu Kontroversen geführt. Gegen Freiburg hatte der Abwehrspieler zunächst den Ball aus Frust einige Meter ins Aus bugsiert und dafür Gelb gesehen. Für das höhnische Klatschen anschließend gab es von Schiedsrichter Benjamin Brand die Ampelkarte. Auf TV-Bildern war anschließend zu erkennen, wie Bensebaini den Unparteiischen unflätig bepöbelt hatte. Dafür bekam er nun die Extra-Strafe aufgebrummt.