FC Bayern verlängert mit Verteidiger Stanisic

Der 22-Jährige, der mit Kroatien an der WM in Katar teilnimmt, kam 2017 zu den B-Junioren der Münchner und ist seit 2021 im Profi-Team.

🗣️ Josip #Stanišić: "Diese vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein schöner Vertrauensbeweis des FC Bayern, den ich gerne zurückzahlen möchte und der mich für meine weitere Entwicklung sehr motiviert." #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/hAzm2K49VQ — FC Bayern München (@FCBayern) November 12, 2022

«Josip hat sich in den vergangenen zwei Jahren in unserem Profikader etabliert, und das ist auch für die Nachwuchsakademie eine Auszeichnung, denn Josip wurde von uns am Campus ausgebildet. Er ist vielseitig einsetzbar, er bringt gute Leistungen, wenn er gebraucht wird. Seine Zuverlässigkeit hilft unserem Trainer und der Mannschaft», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Stanisic lief bisher in 29 Pflichtspielen für die Profis der Bayern auf und gewann bisher je zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFL-Supercup.