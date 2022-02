FCA-Coach Weinzierl: «Er wird Baumgart nicht imitieren»

Augsburgs Co-Trainer Reiner Maurer kann sich nicht vorstellen, dass sein Chef Markus Weinzierl in der Corona-Quarantäne beim Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freitag daheim ähnlich impulsiv abgehen wird wie jüngst Kölns Coach Steffen Baumgart.

Dieser hatte sein Wohnzimmer in eine Coachingzone umfunktioniert. Ein Video von Tochter Emilia zeigte ihn - übrigens ebenfalls bei einem Spiel gegen Freiburg - brüllend umhertigern und sein Team laut anfeuernd.

«Ich denke schon, dass man emotional dabei ist. Aber Markus wird nicht Steffen Baumgart imitieren können», sagte Maurer voraus. Zwei Tage nach seinem 62. Geburtstag wird der Co-Trainer am Samstag (15.30 Uhr) in der WWK Arena beim FCA den mit dem Coronavirus infizierten Weinzierl an der Seitenlinie vertreten. «Für mich ändert sich gar nichts», sagte der frühere 1860-München-Coach Maurer vor seinem Bundesligadebüt als verantwortlicher Coach.

Im Abstiegskampf muss der FCA als Tabellen-16. dringend punkten. Abwehrspieler Frederik Winter fällt wegen Corona aus, auch der verletzte Robert Gumny fehlt weiter. Dafür ist U21-Europameister Arne Maier wieder freigetestet und könnte gegen Freiburg auflaufen.