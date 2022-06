Frankfurt leiht Ache an Bundesliga-Absteiger Fürth aus

Der 23 Jahre alte gebürtige Frankfurter war im Sommer 2020 von Sparta Rotterdam in die Mainmetropole zurückgekehrt. Ache kam bisher auf 23 Einsätze für die Eintracht und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

«Wir glauben unverändert an die Entwicklungsfähigkeit von Ragnar», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. «Leider hatte er in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, was die Rückkehr in ein funktionierendes Team zusätzlich erschwert hat.»