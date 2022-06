Götze erhält in Frankfurt Rückennummer 27

Läuft in Frankfurt künftig mit der 27 auf: Mario Götze.

Stürmer Lucas Alario soll für das Team von Oliver Glasner mit der Nummer 21 auflaufen. Die Neuzugänge Jérome Onguéné (Nummer 4), Hrvoje Smolcic (Nummer 5) und Randal Kolo Muani (Nummer 9) sollen das Glasner-Team ebenfalls verstärken.

Die Nummer 13 von Martin Hinteregger, der überraschend zurückgetreten ist, wurde zunächst nicht vergeben. Der Argentinier Alario hat aus Respekt für den abgetretenen Hinteregger darauf verzichtet, seine 13 aus Leverkusen auch in Frankfurt zu tragen. Dies habe «nicht zur Debatte gestanden», beteuerte Alario bei seiner Vorstellung am Mittwoch in Frankfurt.