Gulacsi und Poulsen verletzten sich bei ihren Nationalteams

Der ungarische Verband teilte mit, dass Gulacsi sich im Training eine kleine Verletzung zugezogen habe und nicht mit nach Belfast zum Spiel in Nordirland reisen wird. Wie RB bei Twitter mitteilte, habe der Torwart muskuläre Probleme in den Adduktoren. Ebenfalls ausfallen wird Poulsen für das Spiel Dänemarks gegen Serbien in Kopenhagen.

Der 27-Jährige wird Leipzig auch am 2. April (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund fehlen, teilte der Club mit. Poulsen hatte sich am Samstag beim 2:4 Dänemarks in den Niederlanden eine leichte Muskelverletzung im Leichtenbereich zugezogen und war kurz vor der Halbzeit ausgewechselt worden.

Poulsen hatte zuletzt von Mitte November bis Ende des vergangenen Jahres mit einem Muskelfaserriss pausieren müssen. In den vergangenen Wochen war der Däne wieder zu mehr Spielzeit gekommen. Leipzigs Trainer Domenico Tedesco setzt im Angriff jedoch vornehmlich auf das Duo André Silva und Christopher Nkunku. Poulsen bleibt oft nur die Rolle als Joker. In zehn Liga-Spielen in diesem Jahr gelang ihm ein Tor.