Hexenschuss: Werder-Torwart Pavlenka muss pausieren

Werder-Torwart Jiri Pavlenka leidet an einem Hexenschuss.

Ob Pavlenka in diesem Jahr noch einmal ins Training einsteigt, ist ungewiss. Werder-Coach Ole Werner hat für die kommende Woche noch einige Einheiten angesetzt, ehe die Grün-Weißen über die Feiertage und den Jahreswechsel noch einmal pausieren. Am 2. Januar reisen die Bremen dann ins Trainingslager nach Murcia in Spanien.