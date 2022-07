Hoffenheim siegt bei Testspiel gegen Hellas Verona

Das Team von Trainer André Breitenreiter setzte sich am Samstag in Sinsheim nach viermal 30 Minuten mit 3:2 (1:2) gegen den italienischen Club Hellas Verona durch. Die Kraichgauer lagen nach zwei Treffern von Kevin Lasagna (12. Minute/29.) zunächst hinten, bevor Neuzugang Grischa Prömel (58./89.) und Christoph Baumgartner (84.) für das Comeback sorgten.

Unter Breitenreiter, der in diesem Sommer auf Sebastian Hoeneß gefolgt ist, will die TSG die Rückkehr in den internationalen Wettbewerb schaffen. Dieser war unter Hoeneß zuletzt nach einer schwachen Phase zum Saisonende klar verpasst worden. Hoffenheim tritt in seinem ersten Pflichtspiel der Saison am Sonntag kommender Woche im DFB-Pokal beim SV Rödinghausen an.