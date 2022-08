Kabinen-Zoff enthüllt: Füllkrug drohte Ducksch mit «Schelle»

Wie die «DAZN»-Doku «Ein Jahr zweite Liga» zeigt, wütete Füllkrug am vorletzten Spieltag im Mai bei Erzgebirge Aue beim Stand von 0:0 in der Halbzeitpause gegen seinen Sturm-Partner: «Es geht darum, wie wir miteinander reden. Wenn du noch einmal deine Fresse aufmachst, ich schwöre es dir, ich gebe dir eine Schelle.»Profifußball-Chef Clemens Fritz hielt den erbosten 29-Jährigen daraufhin zurück. Trainer Ole Werner forderte daraufhin: «Jeder auf seinen Platz. Ruhe!»Füllkrug hatte in der ersten Hälfte keine gute Leistung gezeigt: «Ich hab bodenlos gespielt, ich war völlig von der Rolle.» Er fügte hinzu: «Irgendwann hat mir "Dukschi" eine ziemlich abwertende Ansage auf dem Platz gemacht.» Füllkrug erklärte, die Szene zeige eigentlich, dass sich beide gut verstehen: «Jemandem zu dem ich nicht dieses Verhältnis hätte, dem hätte ich nicht so deutlich meine Meinung gesagt.»Das Spiel gewann Werder 3:0 und nahm einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg. Eine Woche später machte das Team mit dem 2:0 gegen Jahn Regensburg diesen dann perfekt.