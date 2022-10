Kahn rechnet rasch mit Neuer-Rückkehr: «Nichts so Ernstes»

Vorstandschef Oliver Kahn ist zuversichtlich, dass Kapitän Manuel Neuer in Kürze wieder im Tor des FC Bayern München stehen kann.

Muss wegen einer schmerzhaften Prellung am Schultereckgelenk pausieren: Bayern-Torwart Manuel Neuer.

Der Fußball-Nationaltorhüter muss seit mehreren Spielen wegen einer schmerzhaften Prellung am Schultereckgelenk pausieren und wird dem deutschen Rekordmeister auch im Champions-League-Spiel beim FC Barcelona fehlen.

«Bei ihm muss man abwarten, wie es sich von Tag zu Tag entwickelt, sagte Kahn zum 36 Jahre alten Neuer, nachdem dieser erstmals wieder ein Lauftraining bestritten hatte. «Es ist eine schmerzhafte Geschichte, aber es ist nichts so Ernstes. Er dürfte dann demnächst auch wieder bereit sein», ergänzte Kahn. Der früheste Zeitpunkt für Neuers Rückkehr ins Bayern-Tor wäre nun der 29. Oktober mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05.

Er halte sich mit einer «Prognose ein bisschen zurück», sagte Trainer Julian Nagelsmann. Er habe noch keine neuen Infos und Laufen sei für die Schulter «ja nicht so belastend», sagte der 35-Jährige. «Am Ende muss Manu entscheiden, wie es aussieht. Wenn er das Go gibt, ist er wieder dabei, wenn er es nicht gibt, müssen wir noch was warten.»