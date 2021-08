«Kicker»: Bayern-Profi Pavard fällt zum Saisonstart aus

Fußball-Rekordmeister FC Bayern muss einem Medienbericht zufolge mindestens zum Saisonstart auf den französischen Weltmeister Benjamin Pavard verzichten.

Wie der «Kicker» am Mittwoch berichtete, erlitt der 25 Jahre alte Außenverteidiger im Training eine Verletzung am Sprunggelenk. Eine Bestätigung des Clubs, der am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach die Bundesliga-Saison eröffnet, stand zunächst aus. Am kommenden Dienstag spielen die Bayern bei Borussia Dortmund um den deutschen Supercup.