Köln-Coach Baumgart zur Zahl 72: «Wird viel zu schnell Kult»

«Sonst steht auf unseren Kleidern TR für Trainer, das mag ich nicht. Und meine Initialen SB klingen wie 'Selbstbedienung', das will ich auch nicht auf meinen Klamotten stehen haben», sagte der Coach im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung».

«Wir arbeiten im Fußball traditionell mit Nummern, also steht auf meinen Arbeitskleidern schon lange die 72. So was wird dann immer viel zu schnell «Kult», wenn mal Erfolg da ist und man in der Öffentlichkeit steht», fügte Baumgart hinzu.