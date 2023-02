Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund spielt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Hertha BSC in einem schwarzen Sondertrikot.

Am Sonntag gegen Hertha BSC wollen die Dortmunder erneut in einem ähnlichen Sondertrikot spielen.

Das Trikot mit Kohlemuster und Flock in Stahloptik soll an die Geschichte der Stadt Dortmund erinnern. Die Stadt im Ruhrgebiet war jahrzehntelang vom Bergbau und der Stahlindustrie geprägt. Bereits 2019 hatten die Westfalen einmal in einem ähnlichen Jersey gespielt.