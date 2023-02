Labbadia setzt im VfB-Tor weiter auf Bredlow

«Durch für ihn glückliche Umstände ist er reingekommen und er hatte eine gute Trainingswoche», begründete Trainer Bruno Labbadia seine Entscheidung. Müller hatte am vergangenen Wochenende wegen Magenproblemen kurzfristig aussetzen müssen. «Es war nicht meine Absicht, aber Fabian Bredlow hat sich das erarbeitet.»

Fraglich für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist Linksverteidiger Borna Sosa, der 25-Jährige wurde von einer stärkeren Erkältung zurückgeworfen. Tiago Tomás soll nach seiner Bauchmuskelverletzung langsam herangeführt werden. Sicher fehlen wird weiterhin Serhou Guirassy aufgrund einer Adduktorenverletzung. Nikolas Nartey hat diese Blessur hingegen auskuriert.

Der VfB geht nach der Last-Minute-Rettung gegen Köln am letzten Spieltag der Vorsaison mit guten Erinnerungen in das Duell. Allerdings sind die Schwaben auf den vorletzten Platz abgerutscht. «Wir sind frustriert, weil wir uns nicht belohnen», sagte Labbadia, der immer noch auf seinen ersten Sieg in der Liga mit dem VfB wartet. «Die Situation ist schwieriger geworden, uns fehlt die Selbstverständlichkeit. Aber es geht darum, immer wieder aufzustehen.»