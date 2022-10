Lahm: EM 2024 ist «riesengroße Möglichkeit»

So könne die Europameisterschaft helfen, das Ehrenamt und die Basis für den Fußball im Land zu stärken. «Aber natürlich auch in der Außen­darstellung und Wahrnehmung. Wir wollen uns und unsere europäischen Werte zeigen und vermitteln», sagte der Weltmeister von 2014.

Als Vorbild nannte Lahm das WM-Sommermärchen 2006 in Deutschland. Dies sei eine «unvergessliche Zeit» gewesen. «Wir haben uns als toller Gastgeber präsentiert, das Wetter war überragend – da muss schon alles passen», fügte der 38-Jährige hinzu.

Auch die Frauenfußball-EM in England und die European Championships in München im Sommer seien positive Beispiele. «Auch da sind die Leute zusammen­gekommen, haben sich ausgetauscht darüber, wie man eigentlich gemeinsam in Europa leben will in Zeiten, in denen Krieg herrscht und die Demokratie angegriffen wird», erklärte Lahm.

Der frühere Bundesliga-Profi will mit der EM auch Aufbruchstimmung in Krisenzeiten erzeugen. «Es muss wieder ein Wirgefühl entstehen – in Deutschland, aber auch in Europa», sagte Lahm.