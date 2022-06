Lars Lukas Mai wechselt vom FC Bayern zum FC Lugano

In Lugano unterschrieb Mai einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2025. Mai kam 2014 aus Dresden und durchlief von der U16 an in alle Jugendmannschaften des FC Bayern. Für die Profis absolvierte er in der Spielzeit 2017/18 zwei Bundesliga-Partien. Der Innenverteidiger stand auch in der Saison 2019/20 im Profikader.

Im darauffolgenden Jahr wurde Mai an den Zweitligisten SV Darmstadt 98 verliehen, ehe er in der Vorsaison auf Leihbasis für den späteren Erstliga-Aufsteiger Werder Bremen auflief.