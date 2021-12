Leipzigs Trainer setzt auf bewährtes Team gegen Augsburg

«Es macht Sinn, gewisse Sachen zu belassen, vor allem, wenn die Mannschaft verunsichert ist», sagte der 36-Jährige mit Blick auf das Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Der Nachfolger von Jesse Marsch könnte mit seinem neuen Team eine Premiere in dieser Spielzeit schaffen. Ein Auswärtssieg ist den Sachsen in dieser Spielzeit noch nicht gelungen, saisonübergreifend hat Leipzig seit zehn Spielen in der Fremde nicht mehr gewonnen. «Richtig viele Punkte haben wir auswärts nicht geholt», sagte Tedesco, der als Schalker Trainer noch nie gegen Augsburg verloren hat: «Das ist schwer erklärbar und nicht unser Anspruch.»

Am Dienstag trainierte Amadou Haidara individuell, Lukas Klostermann machte nach seiner Knieoperation Teile des Mannschaftstrainings mit. «Wir schauen von Tag zu Tag und wissen dann, ob wir sie mit in den Kader nehmen oder nicht», sagte Tedesco. Sollte es gegen Augsburg nicht klappen, bestünde zum Jahresabschluss am Samstag gegen Arminia Bielefeld noch die Möglichkeit auf einen Einsatz.