Leverkusen besteht Generalprobe: Sieg gegen Udinese

Zell am See (dpa)

Die Treffer für die gut aufgelegten Leverkusener, die mehrere Torchancen nicht nutzen konnten, erzielten Edmond Tapsoba (55. Minute) und Paulinho (76.). Roberto Pereyra traf für den Tabellenzwölften der Serie A per Foulelfmeter (82.).

Bayers Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong musste nach einem Sturz wohl mit einer Knöchelverletzung in der 20. Minute ausgewechselt werden. Die Rheinländer bleiben noch bis zum 22. Juli im Trainingslager in Österreich. Am 30. Juli steht im DFB-Pokal bei SV Elversberg das erste Pflichtspiel an.