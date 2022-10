Leverkusen muss wochenlang ohne Azmoun

Bayer 04 Leverkusen muss in den kommenden Wochen auf Sardar Azmoun verzichten.

Der Angreifer hat sich beim Aufwärmen vor der 0:2-Niederlage im Champions-League-Spiel beim FC Porto einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Der 27-Jährige werde voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen. Der iranische Nationalspieler kam in bislang allen acht Saisonspielen der Leverkusener in der Bundesliga zum Einsatz. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erwartet der Tabellenvorletzte mit seinem neuen Trainer Xabi Alonso den Aufsteiger FC Schalke 04.