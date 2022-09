Mainz-Coach hofft auf warmen Empfang für Herthas Schwarz

«Ich kenne Sandro schon eine sehr lange Zeit. Er ist ein besonderer Mensch mit einer langen Mainz-Vergangenheit und verdient die Anerkennung der Leute. Ich wünsche mir, dass er gut empfangen wird», sagte Svensson.

Für Schwarz ist es in der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) der erste Gastauftritt in Mainz. Der 43-Jährige hatte für die Rheinhessen von 1997 bis 2004 gespielt und von 2013 bis 2019 als Trainer gearbeitet. «Wir haben ein gutes Verhältnis», sagte Svensson. «Mal schauen, ob das in den 90 Minuten so bleibt. Wir sind beide sehr impulsiv. Aber nach dem Spiel wird wieder alles gut sein.»