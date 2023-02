Mainz will Vertrag mit Toptorschütze Lee verlängern

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 strebt eine baldige Vertragsverlängerung mit seinem Toptorschützen Jae-Sung Lee an.

Der FSV Mainz 05 will den Vertrag von Jae-Sung Lee verlängern.

«Es ist ja klar, dass man solch einen Spieler halten will. Die Gespräche laufen schon im Hintergrund. Wir sind ja nicht von gestern», sagte Sportdirektor Martin Schmidt nach dem 4:0-Sieg der Rheinhessen gegen Borussia Mönchengladbach.

Lee hatte am Freitagabend mit seinem siebten Saisontor die Führung erzielt und damit den Weg zum Erfolg geebnet. Der 30 Jahre alte Nationalspieler aus Südkorea war im Sommer 2021 vom Zweitligisten Holstein Kiel gekommen und besitzt bei den Mainzern einen Vertrag bis 2024.

«Es ist seine zweite Bundesligasaison, jetzt trifft er regelmäßig. Ein Spieler, der in seinem Alter ist, weiß auch, wenn er sich wohlfühlt und es läuft, dann muss man das mitnehmen, solange es geht», sagte Schmidt. Der Schweizer sieht daher gute Chancen, Lee zu halten: «Er weiß, was er an Mainz 05 hat. Von beiden Seiten ist viel Ruhe da und das Bestreben, dass wir zusammenkommen.»