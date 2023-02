Messi hätte sich Maradona bei WM-Triumph gewünscht

Weltmeister Lionel Messi hat die gestorbene Fußball-Legende Diego Maradona beim WM-Triumph Argentiniens in Katar vermisst.

«Ich hätte mir gewünscht, dass Diego mir den Pokal überreicht oder zumindest alles sieht», sagte Messi dem argentinischen Sender «Radio Urbana Play». «Auch ein Foto wäre schön gewesen.» Von oben, aus dem Himmel, hätten jedoch sowohl Maradona als auch viele andere Leute bei der WM Kraft geschickt.

Am 18. Dezember 2022 hatte sich Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft im Endspiel gegen Frankreich zum Weltmeister gekrönt. Für Messi war es der Höhepunkt seiner Karriere in der Nationalmannschaft. Bei ihrer Rückkehr nach Argentinien feierten Millionen Fans die «Albiceleste» genannte Mannschaft um ihren 35 Jahre alten Kapitän. Es war der erste WM-Gewinn für die Südamerikaner seit Maradona die Argentinier in Mexiko 1986 mit der «Hand Gottes» zum Titel geführt hatte.

Messi musste bis zu seiner fünften WM-Teilnahme auf den Titel warten. «Wenn ich mir einen Moment hätte aussuchen können, wäre es dieser gewesen. Es ist am Ende meiner Karriere, beendet einen Zyklus», sagte er. «Ich habe mit der Nationalmannschaft alles erreicht, was ich mir erträumt habe - und mehr. Wir haben die Copa América gewonnen, die WM.» Dem zwölfjährigen Messi würde er sagen, nie seine Träume aufzugeben, weil er mit einem glücklichen Ende belohnt werde: «Es ist wie ein Film mit Happy End.»