Morey fehlt wieder lange - Terzic: «Tut uns unfassbar weh»

Der 22-Jährige, der nach über einem Jahr Pause wegen schwerer Verletzungen am rechten Knie erst Ende Juli in einem Testspiel sein Comeback für den Fußball-Bundesligisten gegeben hatte, ist diesmal am linken Knie verletzt. «Das hat immer wieder reagiert, es hat sich immer wieder Flüssigkeit gebildet, sodass letzte Woche die Entscheidung getroffen wurde, da noch mal eine OP durchzuführen», sagte BVB-Trainer Edin Terzic.

Der 39-Jährige ergänzte: «Dementsprechend wird er uns in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung stehen. Das tut uns unfassbar weh.» Der Spanier Morey habe sich «sehr kämpferisch gezeigt in den letzten 15 Monaten und wenn man das dann sieht, so einen Rückschlag zu erhalten...». Terzic sagte zudem: «Aber er zeigt sich wieder kämpferisch und wir sind uns sicher, dass er sehr gut und sehr fleißig zurückkommen wird.»

Neben Morey muss Terzic am Freitag gegen die TSG 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr/DAZN) auch auf den an einem bösartigen Hodentumor erkrankten Stürmer Sébastien Haller und aller Voraussicht nach auch auf Angreifer Donyell Malen verzichten. Hinter den Einsatzchancen von Mahmoud Dahoud, Karim Adeyemi und Giovanni Reyna stehen laut Terzic noch «Fragezeichen».