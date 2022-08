Müller will mit dem FC Bayern weiter «den Ton angeben»

Bayern Münchens Publikumsliebling Thomas Müller hat vor dem Bundesliga-Start bei Eintracht Frankfurt eine Kampfansage an die Konkurrenz gesendet.

Bayerns Thomas Müller geht in seine 15. Bundesliga-Saison.

«Wir wollen weiterhin den Ton angeben in Deutschland. Es geht ja darum, dieses Glücksgefühl des Sieges sich immer wieder zu holen, und wir brauchen halt jetzt wieder eine Dosis», sagte der 32 Jahre alte Offensivspieler in einem Vereinsinterview des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) eröffnen die Münchner die neue Spielzeit beim hessischen Europa-League-Sieger. Nach den Enttäuschungen in der vergangenen Saison mit dem frühen Aus im DFB-Pokal und in der Champions League hat Müller «nochmal eine Extra-Prise Motivation im Gepäck. Das spürt man bei der Mannschaft und im Umfeld.»

Obwohl der Nationalspieler bereits in seine 15. Bundesliga-Saison startet, empfindet er die anstehende Spielzeit als besonders. «Bei uns sind viele neue Spieler dazugekommen. Wir freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht, wissen aber auch, dass wir gleich unter Druck stehen, das zu liefern, was wir zeigen wollen», sagte der Routinier.