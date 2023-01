Newcastle scheitert bei Drittligist - Liverpool nur 2:2

Der englische Fußball-Erstligist Newcastle United ist in der dritten Runde des FA Cups überraschend am Drittligisten Sheffield Wednesday gescheitert.

Der Tabellendritte der Premier League unterlag nach einem Doppelpack von Josh Windass (52. und 65. Minute) mit 1:2 (0:0) beim dreimaligen FA-Cup-Sieger. Für Newcastle schaffte Bruno Guimarães lediglich das Anschlusstor zum Endstand (69.).

Beim Debüt von Neuzugang Cody Gakpo kam Pokalverteidiger FC Liverpool im eigenen Stadion nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den Premier-League-Kontrahenten Wolverhampton Wanderers hinaus. Der niederländische Stürmer, der zu Jahresbeginn von der PSV Eindhoven verpflichtet worden war, bereitete das zwischenzeitliche 2:1 für Liverpool durch Mohamed Salah (52.) vor. Zuvor hatte Darwin Nunez (45.) für das Team von Trainer Jürgen Klopp das 1:1 erzielt.

Die Tore für Wolverhampton schossen Goncalo Guedes (26.) und Hee-Chan Hwang (66.). Beide Teams spielen nun in einem Wiederholungsspiel in Wolverhampton um den Einzug in die vierte Runde.