«Nicht zufrieden»: Salihamidzic gibt Bayern-Saison eine 3

«Ich würde eine (Note) drei geben. Ich bin sehr Champions-League-orientiert. Dadurch, dass wir auch aus dem Pokal ausgeschieden sind, bin ich nicht zufrieden mit der Saison», sagte der 45-Jährige am Sonntag im Sport1-«Doppelpass».

Die Münchner waren in der Königsklasse im Viertelfinale überraschend am FC Villarreal gescheitert. Im DFB-Pokal gab es gegen Borussia Mönchengladbach in der 2. Runde eine 0:5-Klatsche. In der Bundesliga gewannen die Bayern zum zehnten Mal in Serie den Meistertitel.