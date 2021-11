Nicolas Höfler: tun alles dafür, um international zu spielen

«Es reizt jeden Spieler, international zu spielen. Nur weil wir nicht öffentlich sagen, wir wollen international spielen, heißt es nicht, dass wir nicht alles dafür tun, es doch zu schaffen», sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler dem «Kicker». «Wir sind ambitioniert, aber die meisten von uns hauen jetzt nicht raus: Wir wollen in die Champions oder Europa League, sondern wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und diese Erfolgswelle so lange wie möglich zu reiten.» In der Fußball-Bundesliga steht der SCF auf Rang drei.