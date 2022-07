Offiziell: Adams wechselt von RB Leipzig zu Leeds United

Tyler Adams wechselt vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in die englische Premier League. Nachdem Leipzigs Trainer Domenico Tedesco bereits am Vortag berichtet hatte, dass der Mittelfeldspieler Leipzig verlassen habe, erfolgte nun die offizielle Bestätigung des Vereins.

Tyler Adams wechselt von Leipzig in die Premier League zu Leeds United.

Adams unterschrieb beim Club des ehemaligen RB-Trainer Jesse Marsch einen Vertrag über fünf Jahre. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, kolportiert wurde eine Summe von bis zu 23 Millionen Euro.

Adams war 2019 von den New York Red Bulls nach Leipzig gekommen und absolvierte 101 Pflichtspiele, in denen dem 23-Jährigen zwei Tore und vier Vorlagen gelangen. Neben Marsch trifft der US-Nationalspieler in Leeds auf die ehemaligen Bundesligaprofis Robin Koch und Marc Roca.