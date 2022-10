RB Leipzig verpflichtet Torwart Nyland

Der Pokalsieger reagiert damit auf die prekäre Personalsituation, die durch den Kreuzbandriss von Kapitän Peter Gulacsi entstanden ist. Der zuletzt vereinslose Nyland erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2023.

Der 32-Jährige, der in Deutschland für den FC Ingolstadt gespielt hat und zuletzt in England aktiv war, ist als Nummer zwei hinter dem neuen Stammtorwart Janis Blaswich eingeplant. Nyland ist allerdings vorerst nur in der Bundesliga spielberechtigt.