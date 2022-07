Schwede Svanberg vor Wechsel nach Wolfsburg

Der Vorstands-Chef des italienischen Serie-A-Clubs bestätigte, dass der Transfer des 23 Jahre alten Mittelfeldspielers fast perfekt sei. «Die Deals von Cambiaso und Svanberg stehen kurz vor dem Abschluss», sagte Claudio Fenucci vor italienischen Journalisten. Demnach soll der Schwede in Kürze seinen sportmedizinischen Check beim VfL absolvieren.

Auch Wolfsburgs Trainer Niko Kovac sprach im Trainingslager seines Clubs im österreichischen Seefeld bereits über den designierten Neuzugang. «Es sieht sehr gut aus. Ich glaube, dass es in den nächsten Tagen über die Bühne geht. Ich hoffe, dass ich ihn in der nächsten Woche hier begrüßen kann», sagte er.

21 A-Länderspiele für Schweden

Svanberg spielt seit 2018 für Bologna und bestritt in seiner Karriere bereits 21 A-Länderspiele für Schweden. In Wolfsburg soll er im zentralen Mittelfeld den Verlust von Xaver Schlager auffangen. Der österreichische Nationalspieler wechselte in diesem Sommer zu RB Leipzig. «Wir haben mit Xaver Schlager einen Spieler verloren, der die Fähigkeit hat, 'Box to Box' zu spielen. Solch einen Spielertypen haben wir versucht zu finden», sagte Kovac. Svanberg habe «das Profil, das wir gesucht haben. Er hat Ambitionen, die wir hier brauchen. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden.»

Über das Interesse des VfL an Svanberg hatte zuerst die «Wolfsburger Allgemeine Zeitung» berichtet. Medienberichten zufolge waren auch der SSC Neapel und mehrere Clubs aus der englischen Premier League an seiner Verpflichtung interessiert.