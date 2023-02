Sommer vor Bayern-Spiel von Gladbach verabschiedet

Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof und Sportdirektor Roland Virkus verabschiedeten den Schweizer rund 20 Minuten vor dem Anpfiff und überreichten ihm eine Foto-Collage.

Sommer war am 19. Januar nach neun Jahren in Gladbach zum FC Bayern gewechselt, um den bei einem Skiunfall verletzten Manuel Neuer zu ersetzen. Seitdem ist er dort Stammtorhüter. Im Hinspiel hatte er für die Borussia noch eine überragende Leistung in München gezeigt.

«Er ist sehr freundlich empfangen worden», sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel bei Sky: «Das ist sehr wertvoll für ihn und absolut gerechtfertigt.»