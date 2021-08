Spurs-Stürmer Kane kündigt Trainingsrückkehr an

Englands Fußball-Nationalstürmer Harry Kane hat seine Rückkehr ins Training des Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur für diesen Samstag angekündigt.

«Ich werde wie geplant morgen zurückkommen», schrieb der 28-Jährige auf Instagram und verteidigte sich im Zuge der Wechselgerüchte: «Ich werde nicht auf die Einzelheiten der Situation eingehen, aber ich möchte klarstellen, dass ich mich niemals weigern würde, eine Trainingseinheit zu absolvieren.»

Seit Wochen wird er mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht, obwohl sein Vertrag erst im Sommer 2024 ausläuft. Kane soll auf ein Gentlemen's Agreement setzen, wonach Tottenham-Boss Daniel Levy ihm zugestanden haben soll, trotz des gültigen Kontrakts den Verein zu verlassen. Allerdings soll Levy wohl nur dann bereit sein, den Angreifer ziehen zu lassen, wenn es sich um einen Wechsel ins Ausland handelt.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat einen Transfer von Kane noch nicht abgehakt. «Harry Kane ist ein außergewöhnlicher Stürmer. Wir sind interessiert. Aber er ist ein Spieler von Tottenham. Wenn sie nicht verkaufen wollen, tun sie es nicht. Wenn sie es wollen, können wir es versuchen», sagte der 50-jährige Coach vom englischen Fußball-Meister.

Der Kapitän der Three Lions war nach der Europameisterschaft und dem anschließenden Urlaub noch nicht wieder im Training aufgetaucht. Aus diesem Grund war er von Fans angegangen worden. «Es ist nun fast zehn Jahre her, seit ich mein Debüt für die Spurs gegeben habe. In jedem dieser Jahre habt ihr mir totale Unterstützung und Liebe entgegengebracht», schrieb Kane weiter. «Deshalb tat es weh, die Kommentare in dieser Woche zu lesen, die meine Professionalität in Frage gestellt haben.»